Опорные слова, объясняющие выбор буквы окончания по канавке, по дорожке, по опушке, на макушке.

Русский язык
Опорные слова, объясняющие выбор буквы окончания по канавке, по дорожке, по опушке, на макушке.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Канавка дорожка опушка макушка все эти слова 1 скл и Д п  слово помощник ВОДА ПО ВОДЕ окончание Е
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