В бассейн провено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн, а по третьей-вытекает. Первая труба наполняет бассейн водой за 6 ч, вторая за 8 ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью.Как...

Математика

В бассейн провено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн, а по третьей-вытекает. Первая труба наполняет бассейн водой за 6 ч, вторая за 8 ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью.Какая часть объёма бассейна наполнится водой за час, если вода течёт одновременно по трём трубам?

Автор: Гость