В бассейн провено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн, а по третьей-вытекает. Первая труба наполняет бассейн водой за 6 ч, вторая за 8 ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью.Как...
Математика
В бассейн провено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн, а по третьей-вытекает. Первая труба наполняет бассейн водой за 6 ч, вторая за 8 ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью.Какая часть объёма бассейна наполнится водой за час, если вода течёт одновременно по трём трубам?
Ответ(ы):
Гость:
Если объем бассейна принять за 1,то по первой трубе за час заполняется 1/6 часть бассейна,по второй 1/8 часть и из третьей вытекает 1/4 часть значит за час в бассейне будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Однослойная катушка, содержащая n витков, размещена в однородное магнитное поле, параллельна её оси. Индукция поля равномерно изменяется со скорост...
Русский язык