В бассейн провено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн, а по третьей-вытекает. Первая труба наполняет бассейн водой за 6 ч, вторая за 8 ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью.Как...

Математика
В бассейн провено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн, а по третьей-вытекает. Первая труба наполняет бассейн водой за 6 ч, вторая за 8 ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью.Какая часть объёма бассейна наполнится водой за час, если вода течёт одновременно по трём трубам?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если объем бассейна принять за 1,то по первой трубе за час заполняется  1/6 часть бассейна,по второй 1/8 часть и из третьей вытекает 1/4 часть значит за час в бассейне будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подготовить устный рассказ на тему ,, Что я знаю об имени прилагательном "
Ответить
Физика
Однослойная катушка, содержащая n витков, размещена в однородное магнитное поле, параллельна её оси. Индукция поля равномерно изменяется со скорост...
Ответить
Русский язык
Приехали как его разобрать
Ответить
Экономика
Спрос формирует предложение или предложение формирует спрос
Ответить
Английский язык
4. Найдите синонимы среди следующих слов: Local, start, benefit, advantage, option, vantage, choice, begin, regional, income.11 5. Найдите ан...
Ответить