Срочно! Помогите с задачей 117

Математика
Срочно! Помогите с задачей 117
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5-2=3 (м) за 3 метра заплатили 2400руб 60коп 2400р 60 коп : 3= 800 руб 20 коп - стоит 1 метр ткани 800 руб 20 коп × 7 = 5601 руб 40 коп - стоят 7 метров ткани
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