Преобразуйте выражение в многочлен 4(3-5а)^2-5(а-3)(2а-3)

Математика
Преобразуйте выражение в многочлен 4(3-5а)^2-5(а-3)(2а-3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 (9-30а+ 25а^2) - 5( 2а^2 - 9а + 9) = 36 - 12а +100 а^2 - 10а^2 + 45а - 45= 90а^2 + 33а - 9 вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочной слова к слову в партфеле
Ответить
Математика
Сколько (см) будет каждый отрезок и к каждому нужно решение .начерти отрезок АВ длинной 12см.под ним начерти одну вторую части отрезка .дну третью,...
Ответить
Физика
Скажите пожалуйста формулу Гидровлической машин срочно к зачету надо)!
Ответить
Геометрия
Дано: ВD = 3,1см, ВЕ = 4,2см, ВА = 9,3см, ВС = 12,6см. Доказать: DЕ || АС. Найти: а) DЕ : АС; б) РА??С : РDВЕ; в) SDВЕ : SАВС.
Ответить
Физика
СРОЧНО, ПОМОГИТЕ Семиклассник Сергей стоит на напольных весах в комнате. Стрелка прибора установилась напротив деления 55кг. Определите модуль ве...
Ответить