Преобразуйте выражение в многочлен 4(3-5а)^2-5(а-3)(2а-3)
Математика
Преобразуйте выражение в многочлен 4(3-5а)^2-5(а-3)(2а-3)
Ответ(ы):
Гость:
4 (9-30а+ 25а^2) - 5( 2а^2 - 9а + 9) = 36 - 12а +100 а^2 - 10а^2 + 45а - 45= 90а^2 + 33а - 9 вроде так
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