Сколько (см) будет каждый отрезок и к каждому нужно решение .начерти отрезок АВ длинной 12см.под ним начерти одну вторую части отрезка .дну третью,одну шестую и две третьих этого отрезка
Математика
Сколько (см) будет каждый отрезок и к каждому нужно решение .начерти отрезок АВ длинной 12см.под ним начерти одну вторую части отрезка .дну третью,одну шестую и две третьих этого отрезка
Ответ(ы):
Гость:
1)12 :2=6 см 2)12:3=4см 3)12:6=2см 4)12:3*2=8см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дано: ВD = 3,1см, ВЕ = 4,2см, ВА = 9,3см, ВС = 12,6см. Доказать: DЕ || АС. Найти: а) DЕ : АС; б) РА??С : РDВЕ; в) SDВЕ : SАВС.
Физика
СРОЧНО, ПОМОГИТЕ Семиклассник Сергей стоит на напольных весах в комнате. Стрелка прибора установилась напротив деления 55кг. Определите модуль ве...