Сколько (см) будет каждый отрезок и к каждому нужно решение .начерти отрезок АВ длинной 12см.под ним начерти одну вторую части отрезка .дну третью,одну шестую и две третьих этого отрезка

Математика

Сколько (см) будет каждый отрезок и к каждому нужно решение .начерти отрезок АВ длинной 12см.под ним начерти одну вторую части отрезка .дну третью,одну шестую и две третьих этого отрезка

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