Как подчёркивается наречие?? помогите......HELP.....
Русский язык
Как подчёркивается наречие?? помогите......HELP.....
Ответ(ы):
Гость:
-.-.-.-.-.-. (как обстоятельство, точка тире)
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