Как получить из пропилацетата пропанол ?
Химия
Как получить из пропилацетата пропанол ?
Ответ(ы):
Гость:
Просто добавь воды в кислой среде (Н+ ) или же реакция омыления сложного эфира ( добавь щелочь любую) эфир распадается на соответствующую кислоту и спирт. в твоем случае усусная кислота и пропанол
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