Как определить вид треугольника по углам, если угол А=35°, угол В=55°
Геометрия
Как определить вид треугольника по углам, если угол А=35°, угол В=55°
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник тупоугольный
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