Скажите пожалуйста формулу Гидровлической машин срочно к зачету надо)!

Физика
Скажите пожалуйста формулу Гидровлической машин срочно к зачету надо)!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F1 = F2 S1 = S2 формула гидравлического пресса это пропорция Решается так : чтобы найти S1  =F1 x S2 F2
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