Дано: ВD = 3,1см, ВЕ = 4,2см, ВА = 9,3см, ВС = 12,6см. Доказать: DЕ || АС. Найти: а) DЕ : АС; б) РА??С : РDВЕ; в) SDВЕ : SАВС.

Геометрия
Дано: ВD = 3,1см, ВЕ = 4,2см, ВА = 9,3см, ВС = 12,6см. Доказать: DЕ || АС. Найти: а) DЕ : АС; б) РА??С : РDВЕ; в) SDВЕ : SАВС.
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Гость:
Доказательство: угол BDE= углу DAC(как соответственные), значит   DE||AC (дальше я не понял как решить)
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