Сколько секунд потребуется модему передающему сообщения со скоростью 28800бит/с чт??бы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая при условии что каждый символ кодируется 1 байтом?

Информатика
Сколько секунд потребуется модему передающему сообщения со скоростью 28800бит/с чт??бы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая при условии что каждый символ кодируется 1 байтом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 50 с. Посчитаем сколько информации надо передать. 100*30*60*1=180000 байт. Переведем их в биты 180000*8=1440000 бит. Теперь поделим этот объем на скорость передачи  1440000/28800=50 с.
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