Спрос формирует предложение или предложение формирует спрос
Экономика
Спрос формирует предложение или предложение формирует спрос
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же спрос формирует предложение!
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