Приехали как его разобрать
Русский язык
Приехали как его разобрать
Ответ(ы):
Гость:
При - приставка ех -корень а - суф. л-суф и-окончание
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