Подскажите территориально-диалектные слова с объяснением.

Русский язык
Подскажите территориально-диалектные слова с объяснением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Драчёна – кушанье из пшена и яиц. Дежка – деревянная кадка для кваса Печурка – углубления в боковой части русской печи. Паз – щель, дыра Попелица – пепел Махотка – глиняная кринка для молока. Скатый - пологий Кудлатый – лохматый, мохнатый Хомуты – место в сарае, где хранилась упряжь для лошади.
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