Подскажите территориально-диалектные слова с объяснением.

Гость: Гость:

Драчёна – кушанье из пшена и яиц. Дежка – деревянная кадка для кваса Печурка – углубления в боковой части русской печи. Паз – щель, дыра Попелица – пепел Махотка – глиняная кринка для молока. Скатый - пологий Кудлатый – лохматый, мохнатый Хомуты – место в сарае, где хранилась упряжь для лошади.