Запиши слова в два столбика- в первыи -однокоренные слова во второи-формы одного и того же слова. петух с петухами. петушиныи.петушиться. петухом. петушок.

Русский язык

Запиши слова в два столбика- в первыи -однокоренные слова во второи-формы одного и того же слова. петух с петухами. петушиныи.петушиться. петухом. петушок.

Автор: Гость