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|-x|+6=2|- x| решите уравнение
Математика
|-x|+6=2|- x| решите уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|-x|+6=2|-x| |-x|=6 х ₁=6 ;х₂=-6
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