Автобус движется со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от остановки водитель должен начать торможение, если для удобства пассажиров ускорение не должно превышать 1,2 м/с в квадрате ?
Физика
Автобус движется со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от остановки водитель должен начать торможение, если для удобства пассажиров ускорение не должно превышать 1,2 м/с в квадрате ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=15 м a=1.2 м/с² V=0 S-? S=vot+0.5at² V=Vo+at t=-Vo/a S=1.5vo²/t S=281.3 м
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