Спишите,ставя данные в скобках существительные в родительном подеже подчеркните слова

Русский язык
Спишите,ставя данные в скобках существительные в родительном подеже подчеркните слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Сова-(кого?чего?)-совы, волк-(кого?чего?)-волка, сено-(кого?чего?)-сена, гроза-(кого?чего?)-грозы,сестра-(кого?чего?)-сестры.
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