Подготовь сообщение о животном тундры

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ОвцебыкНа крайнем севере Американского континента, в Канаде, Гренландии и на Аляске водится овцебык с крепкими рогами и длинной шерстью, подходящей для сурового климата этих областей. Овцебыки живут небольшими стадами, питаясь скудной арктической растительностью: мхом, ягелем и кустарниками. Это очень агрессивные животные, и нередко между ними завязываются жестокие битвы. Враги овцебыка - волчьи стаи и медведи.Овцебыки при нападении на них волчьей стаи встают в круг, плотно смыкая его, и таким образом не только отражают атаку противника, но и защищают своих молодых сородичей, расположившихся внутри живого кольца.Обычно самка овцебыка производит на свет одного теленка раз в два года.Лемминг и сусликОба они представителя отряда мелких грызунов. Бытует мнение, что лемминги совершают массовые самоубийства: когда их численность резко возрастает, они бросаются в воду, чтобы сохранить неизменным число особей. Это мнение основывается на том, что во время весенних миграций лемминги действительно встречают на своем пути широкие реки и многие при попытке пересечь их погибают, но те, что остаются, быстро восстанавливают изначальную популяцию: лемминги чрезвычайно плодовиты.Лемминг - это млекопитающее небольших размеров, живет в основном на севере. Питается семенами, листьями и молодыми побегами.Лемминг никогда не впадает в спячку. Он роет себе нору и наполняет её съестными припасами.Резцы у грызунов продолжают расти в течение всей жизни.