Запишите число в стандартном виде:а)3800 б)0,00043 помогите
Математика
Запишите число в стандартном виде:а)3800 б)0,00043 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,8 * 10 в 3 степени 4,3 * 10 в -4 степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автобус движется со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от остановки водитель должен начать торможение, если для удобства пассажиров ускорение н...
Окружающий мир
Русский язык
Физика
Какую массу холодной воды при температуре t1=15°c необходимо влить в горячую воду объемом v2=4литра при температуре t2=95°c, чтобы получить воду пр...