Запишите число в стандартном виде:а)3800 б)0,00043 помогите

Математика
Запишите число в стандартном виде:а)3800 б)0,00043 помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,8 * 10 в 3 степени 4,3 * 10 в -4 степени
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