В ромбе АВСД,угол А равен 160.Диагонали ромба пересекаются в точке О.Найти углы треугольника АОВ

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Диагонали пересекаются под прямым углом=>угол АОВ=90,угол ОАВ=80 т.к. диагональ в ромбе делит его угол попалам=>1602=80,а т.к. сумма углов в треугольнике равна 180,то отсюда находим угол АВО=180-(90+80)=10