Рассказ о поединке Руслана и Рогдая!! Помогите завтро сдавать!!!!

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Юбимых моих сказок. Она похожа на историческую поэму. А. Пушкин интересовался древнерусской историей, и в произведении это ощущается. С первых строк сказки возникает перед нами могущественный киевский князь Владимир, который отдает свою дочь замуж за самого храброго воина Руслана. Руслану завидуют Рогдай, Фарлаф и хан Ратмир, на первый взгляд, кажется, тоже достойные молодцы, которые также любят Людмилу. Счастье молодых кажется безграничным. Однако, когда влюбленные остались сами в спальные, неизвестная сила из рук Руслана вырвала Людмилу и понесла прочь. Узнав о тайном исчезновении дочурки, князь Владимир свой страшный гнев обрушил на зятя. И тогда Руслан отправляется на поиски Людмилы. Блуждая по миру, он на каждом шагу проявляет свой богатырский дух. Много препятствий было на пути Руслана. Однако он встречал и добрых людей. Например, волшебник Финн, который помогал Руслану в поисках Людмилы. Затем пришлось рыцарю выдержать поединок с головой воина, который имел чрезвычайную силу. А потом он тоже помог Руслану найти царство злого Черномора, который в сказке является воплощением зла. Несмотря на то, что Черномор владел сверхъестественной силой, Руслан победил его, нашел свою Людмилу и даже использовал голову Черномора в борьбе с врагами. Злую силу в сказке олицетворяет колдунья Наина, которая ставила препятствия Руслану. Еще бы я назвала злой силой Рогдая, Фарлафа и Ратмира. Они одновременно с Русланом отправились на поиски красавицы Людмилы. Но ни один из них не проявил ни мужества, ни терпения. Рогдай старался коварно убить Руслана, Ратмир влюбился в другую и остался с ней. А Фарлаф убил Руслана, когда тот, победив Черномора, возвращался со спящей Людмилой в Киев. Однако добрый волшебник Финн снова помог Руслану. Он его оживил. Со временем мы уже видим Руслана как мужественного защитника родной земли на поле боя с вражескими полчищами печенегов, которые в то время напали на Киев: …в поле меж врагами, Блистая в латах, как в огне, Чудесный воин на коне Грозой несется, колет, рубит И, конечно ж, всю поэму озаряет героиня Людмила. А. Пушкин изображает ее красивой и нежной. Она любит Руслана, глубоко страдает во дворце Черномора, в его роскошных садах, старается спрятаться от колдуна. Вот такие разнообразные герои этой сказки. Сияние счастья на стороне молодости и любви. Побеждает добро, наказано зло.