Подтвердите или опровергните утверждение "уровень развития машиностроительного производства определяет уровень развитияхояйства страны". Ответ обоснуйте.
География
Подтвердите или опровергните утверждение "уровень развития машиностроительного производства определяет уровень развитияхояйства страны". Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,я считаю ,что при улучшении положения машиностроения улучшается транспортная система ,производятся грузоперевозки ,а также сельское хозяйство очень зависит в наше время от сельского машиностроения. Благодаря транспортной системе экспорт страны улучшился ,больше продаж российского товара за рубеж.
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