Подтвердите или опровергните утверждение "уровень развития машиностроительного производства определяет уровень развитияхояйства страны". Ответ обоснуйте.

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Да,я считаю ,что при улучшении положения машиностроения улучшается транспортная система ,производятся грузоперевозки ,а также сельское хозяйство очень зависит в наше время от сельского машиностроения. Благодаря транспортной системе экспорт страны улучшился ,больше продаж российского товара за рубеж.