Подумай и запиши для чего тебе нужно знать и соблюдать правила вежливости
Окружающий мир
Подумай и запиши для чего тебе нужно знать и соблюдать правила вежливости
Ответ(ы):
Гость:
Для того, чтобы жить всем вогруг было хорошо. Если ты вежлив, то и к тебе относятся с вежливостью. Так мы делаем мир добрее.
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