Подумай красивое предложения со словами. Кухня - хлеб (например:Мама режет на кухн?? ароматный,вкусный,черный хлеб. Духи -тахта, . ......,Мох - орехи .....

Русский язык
Подумай красивое предложения со словами. Кухня - хлеб (например:Мама режет на кухн?? ароматный,вкусный,черный хлеб. Духи -тахта, . ......,Мох - орехи .....
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мох-орехи. в лесу под орешником мы нашли гладкие орехи которые лежали на зеленом и теплом мху.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Представьте себе, что вы стоите на высоком берегу реки, озёра или моря. Напиши, что вы видите и слышите вокруг себя ( вдали, вблизи, слева, справа,...
Ответить
Математика
Вместо звёздочек поставте числа так что бы вычитание было правельным
Ответить
Окружающий мир
Придумаете, какие экологические проблемы, возникшие в зоне арктических пустынь, выражены этими знаками. Сформулируйте и запишите ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУ...
Ответить
История
Какой из перечисленных народов не проживал на территории византийской империи в 11 веке?
Ответить
Русский язык
1 склонение мужской род окончание А я слова
Ответить