Подумай красивое предложения со словами. Кухня - хлеб (например:Мама режет на кухн?? ароматный,вкусный,черный хлеб. Духи -тахта, . ......,Мох - орехи .....
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Подумай красивое предложения со словами. Кухня - хлеб (например:Мама режет на кухн?? ароматный,вкусный,черный хлеб. Духи -тахта, . ......,Мох - орехи .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мох-орехи. в лесу под орешником мы нашли гладкие орехи которые лежали на зеленом и теплом мху.
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