Представьте себе, что вы стоите на высоком берегу реки, озёра или моря. Напиши, что вы видите и слышите вокруг себя ( вдали, вблизи, слева, справа,вверху, внизу).

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Представьте себе, что вы стоите на высоком берегу реки, озёра или моря. Напиши, что вы видите и слышите вокруг себя ( вдали, вблизи, слева, справа,вверху, внизу).

Автор: Гость