Подумай,почему людям нужны одинаковые права:ведь каждый человек-индивидуальност??. Даю 20 балов
Обществознание
Подумай,почему людям нужны одинаковые права:ведь каждый человек-индивидуальност??. Даю 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что все мы принадлежим к одной группе-люди. Независимо от нации,цвета кожи,расы,пола и т.п.Да,каждый неповторим и индивидуален.Но нельзя считать одних лучшими,чем других.Мы все одинаковые.И у всех должны быть одинаковые права.
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