Подумайте, Почему именно в конце XV - начале XVIв. стали возможны Великие Географические Открытия.

История
Подумайте, Почему именно в конце XV - начале XVIв. стали возможны Великие Географические Открытия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых, появились технологии чтобы на чём-то плыть или ехать, чтобы открывать новые земли. Во вторых, нужны были новые территории.
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