Подумайте справидлива ли такая оценка Ганибала.

Гость: Гость:

Я считаю что Ганибал предан своей родине и готов защищать ее ценой своей жизни, ведь он доказал это в своих битвах, пройдя через альпы и разгромив превосходящее число врагов в битве при каннах. Он был отличным стратегом и полководцем с большими амбициями. Дальнейшая судьба его печальна, после того как враг уничтожил его родину он бежал в сирию к Селевкидам, каждый день его мучала жажда мести и отчаяние. Он был прославленным полководцем в Карфагене, а в другом государстве всеголишь командиром небольшого войска. Он каждый день боялся что за ним придут стражники чтоб убить его, так как за его голову римляне назначили высокую цену. Он бежал в Армению, где каждый день его мучала совесть и стах скорой смерти. Он провел всой остаток дней в Армении.