Человек живет не только в настоящем ,но и в прошлом и обязательно в будущем.Как вы ??онимаете его смысл ?Напишите об этом .

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Человек живет не только в настоящем ,но и в прошлом и обязательно в будущем.Как вы ??онимаете его смысл ?Напишите об этом .

Автор: Гость