Человек живет не только в настоящем ,но и в прошлом и обязательно в будущем.Как вы ??онимаете его смысл ?Напишите об этом .
Русский язык
Человек живет не только в настоящем ,но и в прошлом и обязательно в будущем.Как вы ??онимаете его смысл ?Напишите об этом .
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Гость:
Сам учись писать а то не грамотным будешь понятно
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