У человека есть1000р ему надо покормить петуха и осла одим продуктом что ему надо купить
Экономика
У человека есть1000р ему надо покормить петуха и осла одим продуктом что ему надо купить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеку нужно выбрать товар не только самый дешевый, но по калорийности самый калорийный продукт. Считается твердое зерно самым калорийным, поэтому , овес подойдет по вкусовым качествам не только для петуха, но и для осла.
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