72000-(301000:1000)=
Математика
72000-(301000:1000)=
Ответ(ы) на вопрос:
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72000-(301000:1000)= 72000-301=71699
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