Помогите пожалуйста с АНГЛИЙСКИМ!!!! О какой стране говорится??? Эта страна имеет сравнительно небольшое население, всего 22 млн, но страна экспортирует. люди, в основном Европейского происхождения, но есть и аборигены и много...
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Помогите пожалуйста с АНГЛИЙСКИМ!!!! О какой стране говорится??? Эта страна имеет сравнительно небольшое население, всего 22 млн, но страна экспортирует. люди, в основном Европейского происхождения, но есть и аборигены и много юго-Восточно-азиатских иммигрантов. люди живут в буксирует на берег, не столько вглубь, потому что его настолько горячий. они живут много их живет на свежем воздухе, и заниматься спортом, покупаться и шашлыки. Эта страна огромная вина и ваты - она имеет более 60 миллионов овец!
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Гость:
Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия
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