Поезд был в пути 3 ч и прошел 230 км. За 1 час он прошел 78км500м, за 2 час на 6 км меньше че?? в 1. Какой путь прошел поезд за 3 час? Пожалуйста помогите решить!!!

Математика

Поезд был в пути 3 ч и прошел 230 км. За 1 час он прошел 78км500м, за 2 час на 6 км меньше че?? в 1. Какой путь прошел поезд за 3 час? Пожалуйста помогите решить!!!

Автор: Гость