Поезд был в пути 3 ч и прошел 230 км. За 1 час он прошел 78км500м, за 2 час на 6 км меньше че?? в 1. Какой путь прошел поезд за 3 час? Пожалуйста помогите решить!!!
Математика
Поезд был в пути 3 ч и прошел 230 км. За 1 час он прошел 78км500м, за 2 час на 6 км меньше че?? в 1. Какой путь прошел поезд за 3 час? Пожалуйста помогите решить!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)78км500м-6км=72км500м - за два часа 2)78км500м+72км500м=151км- за первый и второй час вместе 3)230км-151км=79км-за третий час.
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