Пожалуйста помогите с ответом!! оочень нужно! словообразовательный анализ слов; вертолетчик, скоропортящийся,резвятся,многоголосый,минералка,по новому.
Русский язык
Пожалуйста помогите с ответом!! оочень нужно! словообразовательный анализ слов; вертолетчик, скоропортящийся,резвятся,многоголосый,минералка,по новому.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертолетчик - слово образовано при помощи суффикса -чик от слова вертолет (способ суффиксальный) скоропортящийся - соединение слова-наречия скоро, основы от глагола портятся, + суффикс ящ (способ сложение) резвятся - от слова резвый при помощи возвратного суффикса ся (но такого способа в русском языке вроде нет) многоголосый _ слово образовано от слова -наречия много+ основы -голос (способ - сложение) минералка - от слова минеральный (от основы минерал) +суффикс -к (способ суффиксальный) по-новому - слово образовано при помощи приставки по- и суффикса -ому (способ приставочно-суффиксальный)
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