Сравнения и метафоры в рассказе налим

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Сравнения и метафоры в рассказе налим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры:  неподвижно стоят перистые облака, бегут от берега волнистые круги, солнце печет, высокая трава начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах сравнения: неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег;  кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке; бегут от берега волнистые круги, словно испуганные; тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки
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