Сравнения и метафоры в рассказе налим

Гость: Гость:

Метафоры: неподвижно стоят перистые облака, бегут от берега волнистые круги, солнце печет, высокая трава начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах сравнения: неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег; кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке; бегут от берега волнистые круги, словно испуганные; тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки