Сообщение о Москве пожалуйста помогите
Окружающий мир
Сообщение о Москве пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва появилась лет так давно в Москве были монастыри и церкви и другое Москва прославилась тем то что у него есть Красная Площадь Красная Площадь это самое лучшее место
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пож решите эти уравнения и примеры 3х в квадрате -9х=0, 2хв квадрате-8=0,(-5х-3)умноженое на (2х-1)=0 .....3уравнения очень срочно нужно п...
Русский язык
Запиши сдова по их толкованию торжественная песня,корая является символом государства или какой-либо организации