Помогите пож решите эти уравнения и примеры 3х в квадрате -9х=0, 2хв квадрате-8=0,(-5х-3)умноженое на (2х-1)=0 .....3уравнения очень срочно нужно помогите
Алгебра
Помогите пож решите эти уравнения и примеры 3х в квадрате -9х=0, 2хв квадрате-8=0,(-5х-3)умноженое на (2х-1)=0 .....3уравнения очень срочно нужно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3x^2-9x=0, 3x(x-3)=0, x(1)=0, x(2)=3. 2)2x^2=8, x^2=4, x(1)=2, x(2)=-2. 3)(-5х-3)*(2х-1)=0; -5х-3=0; 5х=-3; х(1)=-3/5; 2х-1=0; 2х=1; х(2)=1/2.
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