Помогите пож решите эти уравнения и примеры 3х в квадрате -9х=0, 2хв квадрате-8=0,(-5х-3)умноженое на (2х-1)=0 .....3уравнения очень срочно нужно помогите

Алгебра

Помогите пож решите эти уравнения и примеры 3х в квадрате -9х=0, 2хв квадрате-8=0,(-5х-3)умноженое на (2х-1)=0 .....3уравнения очень срочно нужно помогите

Автор: Гость