Помагить пожалуйста срочно Найти наименьшее значение функции f(x)=x^3+2,5x^2-2x+4 на отрезке [-3;0] 2)найти наибольшее значение функции f(x)=4^2+16x+1 на отрезке [-3;-1]

Гость: Гость:

Решение 1) y = x³ + 2,5x² - 2x + 4 [- 3; 0] Находим первую производную функции: y' = 3x² + 5x - 2 Приравниваем ее к нулю: 3x² + 5x - 2 = 0 x₁ = - 2 x₂ = 0,333 Вычисляем значения функции на концах отрезка f(- 2) = 10 f(0,333) = 3,.648 f(- 3) = 5.5 f(0) = 4 Ответ: fmin = 4 2) y = 4x² + 16x + 1 [- 3; - 1] Находим первую производную функции: y' = 8x + 16 Приравниваем ее к нулю: 8x + 16 = 0 x = - 2 Вычисляем значения функции на концах отрезка f(- 2) = - 15 f(- 3) = - 11 f(- 1) = - 11 Ответ: f max = -11