Стальному бруску массой 200 г сообщили 6 кДж теплоты.При этом он нагрелся до 80°С .Какова была начальная температура бруска? Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/(кг•°С) Нужно решение!
Физика
Стальному бруску массой 200 г сообщили 6 кДж теплоты.При этом он нагрелся до 80°С .Какова была начальная температура бруска? Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/(кг•°С) Нужно решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=0.2 кг Q=6*10^3 Дж t2=80 c=500 t1=?Q=c*m*(t2-t1) t1=t2-Q/(c*m)=80-6*10^3/(500*0.2)=60===========
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