Стальному бруску массой 200 г сообщили 6 кДж теплоты.При этом он нагрелся до 80°С .Какова была начальная температура бруска? Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/(кг•°С) Нужно решение!

Физика

Стальному бруску массой 200 г сообщили 6 кДж теплоты.При этом он нагрелся до 80°С .Какова была начальная температура бруска? Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/(кг•°С) Нужно решение!

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