Приключение тома соейра . Что за приз получал ученик в результате зубрежки и дклался знаменитостью
Литература
Приключение тома соейра . Что за приз получал ученик в результате зубрежки и дклался знаменитостью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По просьбе двоюродной сестры Мэри Том усердно зубрит задание и получает за это от нее подарок: перочинный ножик.
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