Разложите на множители а) b(b+1)-3(b1) б) ca-cb+2a-2b
Алгебра
Разложите на множители а) b(b+1)-3(b1) б) ca-cb+2a-2b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Са-сb+2a-2b=c(a-b)+2(a-b)=(a-b)(c+2) b(b+1)-3(b+1)=(b+1)(b-3)
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