Почему автор назвал свой рассказ анна не грусти

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Анна, не грусти!"- рассказ о двух сёстрах, о дружбе, о чувствах. Этот рассказ написал Н.Булгаков, он православный священик, философ.В своём рассказе Н.Булгаков рассказывает о том, что когда одна сестра по имени Катя получила перелом позвоночника, её сестра Аня поступила, как настоящий друг. Она очень переживала за Катю, навещала её в больнице и общалась с Катей через специальное окошко как могла, то записками, то мимикой. Аня чувствовала боль и одиночество Кати и очень хотела, чтобы Катя скорее выздоровела. Катя почувствовала, благодаря Ане, что она не одинока и что с ней всё будет хорошо. Катя хотела, чтобы Аня перестала волноваться и грустить, она тоже чувствовала волнение и грусть Ани, поэтому написала ей записку со словами: "Анна, не грусти!" Конечно же, Аню можно назвать настоящим другом.