SinB+2sin5B+sin9B Помогите упростить выражение по тригонометрии
Алгебра
SinB+2sin5B+sin9B Помогите упростить выражение по тригонометрии
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Sin(9*b)+2*sin(5*b)+sin(b)
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