Решите уровнение с проверкой 84*a =840 *= умножение
Математика
Решите уровнение с проверкой 84*a =840 *= умножение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84*а=840 а=840:84 а=10 84*10=840 840=840
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