Найдите разность и десятичный член арифметической прогрессии 2; 7; 12; 17

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Чтобы найти разность, надо из любого члена вычесть предыдущий. Например, 7 - 2 = 5. d=5. n-ный член ищется по формуле a(n) = a(1) + d(n-1) a(10) = 2 + 5(10-1) a(10) = 2 + 45 a(10) = 47 Ответ: d=5; a(10)=47.