Золотую и серебряную монеты бросили в ртуть какая из них тонет а какая будет всплывать? почему
Физика
Золотую и серебряную монеты бросили в ртуть какая из них тонет а какая будет всплывать? почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность ртути 13600, плотность золота 19300, поэтому утонет.Плотность серебра 10500, будет плавать в ртути.===================
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