Поезд движется со скоростью 90 км/ч. Сколько метров он проходит за 1 час?
Математика
Поезд движется со скоростью 90 км/ч. Сколько метров он проходит за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90км=90000м 90000 за 1 час
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