Поезд отправляется от станции а в 9:57 и прибывает на станцию б через 2 часа 36 минут в котором часу поезд прибывает на стан.цию Б

Математика

Поезд отправляется от станции а в 9:57 и прибывает на станцию б через 2 часа 36 минут в котором часу поезд прибывает на стан.цию Б

Автор: Гость