Поезд отправляется от станции а в 9:57 и прибывает на станцию б через 2 часа 36 минут в котором часу поезд прибывает на стан.цию Б

Математика
Поезд отправляется от станции а в 9:57 и прибывает на станцию б через 2 часа 36 минут в котором часу поезд прибывает на стан.цию Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:57+2:36=12:33 ответ:на станцию Б поезд прибывает в 12:33
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