С решением и побыстрее плиииз

Математика
С решением и побыстрее плиииз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1ˣ=1000√0,1 (10⁻¹)ˣ=10³*(10⁻¹)¹/² 10⁻ˣ=10³⁺⁽⁻¹/²⁾ 10⁻ˣ=10⁵/² -x=5/2 x=-5/2=-2,5 8*√0,5ˣ⁻¹=(1/4)⁻⁵/⁴ 2³*(0,5ˣ⁻¹)¹/²=(4⁻¹)⁻⁵/⁴ 0,5¹/²ˣ⁻¹/²=((2²)⁵/⁴)/2³ 0,5¹/²ˣ⁻¹/²=2⁵/²⁻³ (2⁻¹)¹/²ˣ⁻¹/²=2⁻¹/² 2⁻¹/²ˣ⁺¹/²=2⁻¹/² -1/2x+1/2=-1/2 -1/2x=-1/2-1/2 -1/2x=-1 x=-1:(-1/2)=2 3ˣ-1/3*3ˣ⁻¹-24=0 3ˣ-1/3*3ˣ*1/3-24=0 3ˣ-1/9*3ˣ=24 3ˣ(1-1/9)=24 3ˣ(8/9)=24 3ˣ=(24*9)/8 3ˣ=3*3² 3ˣ=3³ x=3 3²ˣ-3ˣ=6 3²ˣ-3ˣ-6=0 3ˣ=t t²-t-6=0 D=(-1)²-4*(-6)=25=5² t₁=(1-5)/2=-2 - не является корнем, так как 3ˣ не может быть меньше 0 t₂=(1+5)/2=3 3ˣ=3¹ x=1 25ˣ-4*5ˣ=5 5²ˣ-4*5ˣ-5=0 5ˣ=t t²-4t-5=0 D=(-4)²-4*(-5)=36=6² t₁=(4-6)/2=-1 - не является корнем, так как 5ˣ всегда больше 0 t₂=(4+6)/2=5 5ˣ=5¹ х=1
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